Путін вигадав нову погрозу Україні після атак на танкери "тіньового флоту" РФ

Російський диктатор Володимир Путін погрожує позбавити Україну виходу до моря через те, що на танкери "тіньового флоту" було здійснено атаку.

Він зажадав, щоб українське керівництво "і ті, хто стоїть за їхньою спиною", подумали, "чи варто продовжувати таку практику".

"Найрадикальніший спосіб - це відрізати Україну від моря, тоді й неможливо буде займатися піратством загалом у принципі", - додав Путін.

Диктатор, коментуючи атаку на танкери в Чорному морі, заявив, що Росія "розгляне можливість заходів у відповідь щодо суден тих країн", які нібито допомагають Україні здійснювати операції проти російських танкерів.

Атака на танкери

Нагадаємо, 28 листопада в Чорному морі, неподалік від Босфору, спалахнула пожежа на двох танкерах, які належать до російського так званого "тіньового флоту".

Турецький Мінтранс повідомив, що на судні Kairos стався вибух і загоряння під час його переходу з Єгипту в російський порт Новоросійськ.

За інформацією турецької влади, на танкер було здійснено "зовнішній вплив".

Ще одне судно - Virat - отримало пошкодження приблизно за 35 морських миль від берегів Туреччини.

Уже 29 листопада джерела РБК-Україна заявили, що морські дрони СБУ Sea Baby завдали успішного удару по двох підсанкційних танкерах Kairo і Virat у Чорному морі. Обидва судна входять до складу російського "тіньового флоту".

Для атаки застосовувалися модернізовані безпілотники Sea Baby, розраховані на подолання великих відстаней і оснащені посиленим зарядом. Обидва танкери були серйозно пошкоджені і фактично виведені з ладу, що ускладнює транспортування російської нафти.

За даними джерел, на момент удару судна йшли порожніми в напрямку Новоросійська для завантаження. Подібні атаки прямо впливають на фінансові ресурси Росії для ведення війни, оскільки ці танкери могли перевозити нафту майже на 70 млн доларів.