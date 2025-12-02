ua en ru
Путин выдумал новую угрозу Украине после атак на танкеры "теневого флота" РФ

Москва, Вторник 02 декабря 2025 17:59
Путин выдумал новую угрозу Украине после атак на танкеры "теневого флота" РФ Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин угрожает лишить Украину выхода к морю из-за того, что на танкеры "теневого флота" была совершена атака.

Как передает РБК-Украина, заявление главы Кремля приводит "Коммерсантъ".

Диктатор, комментируя атаку на танкеры в Черном море, заявил, что Россия "рассмотрит возможность ответных мер в отношении судов тех стран", которые якобы помогают Украине совершать операции против российских танкеров.

"Самый радикальный способ - это отрезать Украину от моря, тогда и невозможно будет заниматься пиратством в целом в принципе", - добавил Путин.

Он потребовал, чтобы украинское руководство "и те, кто стоит за их спиной", подумали, "стоит ли продолжать такую практику".

Атака на танкеры

Напомним, 28 ноября в Черном море, неподалеку от Босфора, вспыхнул пожар на двух танкерах, которые относятся к российскому так называемому "теневому флоту".

Турецкий Минтранc сообщил, что на судне Kairos произошел взрыв и возгорание во время его перехода из Египта в российский порт Новороссийск.

По информации турецких властей, на танкер было оказано "внешнее воздействие".

Еще одно судно - Virat - получило повреждения примерно в 35 морских милях от берегов Турции.

Уже 29 ноября источники РБК-Украина заявили, что морские дроны СБУ Sea Baby нанесли успешный удар по двум подсанкционным танкерам Kairo и Virat в Черном море. Оба суда входят в состав российского "теневого флота".

Для атаки применялись модернизированные беспилотники Sea Baby, рассчитанные на преодоление больших расстояний и оснащенные усиленным зарядом. Оба танкера были серьезно повреждены и фактически выведены из строя, что усложняет транспортировку российской нефти.

По данным источников, на момент удара суда шли порожними в направлении Новороссийска для загрузки. Подобные атаки прямо влияют финансовые ресурсы России для ведения войны, так как эти танкеры могли перевозить нефть почти на 70 млн долларов.

