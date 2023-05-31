Боїться покидати Росію? Путін не відвідає інавгурацію Ердогана

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " ТАСС ".

За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, Росію на церемонії представлятиме спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

Путін боїться покидати Росію

Як пише "Верстка", диктатор припинив покидати країну після ордера Гаазького трибуналу. Це також пояснює його відмову відвідати саміт Шанхайської організації співробітництва.

Протягом двох з половиною місяців після видачі ордера, диктатор жодного разу не покинув кордони Росії. Востаннє він робив це ще 19 грудня 2022 року, коли їздив із робочим візитом до Мінська.

"Якщо Путін не поїде в Індію (ШОС, - ред.) - то це через ордер, зрозуміло", - заявило високопоставлене джерело в російському парламенті.

За словами джерела, диктатор не відчуває себе захищеним, зокрема й через нещодавню атаку БПЛА на Москву. Через це він намагається мінімізувати ризики для себе.

"У всякому разі, таку думку транслюють у кулуарах Кремля. Відчуття безпеки (у президента, - ред.) немає", - додало джерело.

Додається, що саміт Шанхайської організації співробітництва, який повинен був відбутись очно, перевели в онлайн-формат. Зміна формату відбулась на тлі видачі міжнародного ордера на арешт Володимира Путіна.

Перемога Ердогана у виборах

28 травня, Реджеп Таїп Ердоган здобув перемогу в президентських виборах обійшовши свого суперника Кемаля Киличдароглу в другому турі.

Зеленський та Путін можуть відвідати Туреччину після інавгурації

Згідно з даними турецького видання Hürriye, президент України Володимир Зеленський та диктатор Путін можуть відвідати Анкару після інавгурації Ердогана, яка запланована на 3-4 червня.

Першим до країни здійснить візит голова Кремля. Це буде його перша поїздка до Туреччини з 2020 року. Тим часом прессекретар диктатора Дмитро Пєсков підтвердив плани Ердогана й Путіна провести двосторонню зустріч. Водночас він зауважив, що дата та місце зустрічі не визначені.