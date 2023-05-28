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Офіційно. Ердоган переміг на виборах президента Туреччини

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Туреччина, Неділя 28 травня 2023 23:19
Офіційно. Ердоган переміг на виборах президента Туреччини Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Реджеп Таїп Ердоган здобув перемогу і знову став президентом Туреччини. У другому турі він обійшов свого суперника Кемаля Киличдароглу на понад 4% голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Голова центрального виборчого комітету Ахмет Єнер оголосив остаточні результати підрахунку голосів на виборах президента Туреччини.

"Реджеп Тайіп Ердоган отримав 52,14 відсотка голосів, а пан Кемаль Киличдароглу отримав 47,86 відсотка голосів", - зазначив Єнер.

Президентські вибори в Туреччині

Під час першого туру президентських виборів, який відбувся 14 травня, жоден з кандидатів не зміг набрати понад 50% голосів, тому сьогодні провели другий тур.

Раніше, Володимир Зеленський привітав Ердогана із перемогою на виборах президента Туреччини і зазначив, що Україна розраховує на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо обох країн.

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