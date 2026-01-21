Путін не відповів Трампу "так" щодо Ради миру, але вигадав схему з активами

Російський диктатор Володимир Путін не дав відповіді президенту США Дональду Трампу щодо вступу до так званої Ради миру. Натомість запропонував Трампу "схему" із замороженими активами.

Серед іншого Путін підтвердив, що отримав від Трампа запрошення, та подякував йому, але заявив, що російському МЗС доручено "вивчити документи" та "проконсультуватися зі стратегічними партнерами".

Таким чином, відповіді Путін фактично не дав, але запропонував Трампу "схему" за участю заморожених в США активів Росії. Він заявив, що "вже зараз", оскільки у Росії "особливі відносини" з палестинським "народом", то Кремль може відправити мільярд доларів до Ради миру. Але - нюанс - із "заморожених ще за колишньої адміністрації США активів".

При цьому Путін запропонував Трампу використати залишки заморожених в США активів Росії "на відновлення територій, що постраждали в ході бойових дій після укладання мирного договору між Росією та Україною".

"Планую обговорити всі ці питання з президентом Палестини Махмудом Аббасом, з яким завтра у нас відбудуться переговори, а також із американськими представниками - Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, які також завтра приїжджають до Москви для продовження діалогу з питань українського врегулювання", - заявив диктатор.

Своя атмосфера

Тим часом Трамп попри офіційну заяву Кремля вже зі свого боку заявив, що Путін нібито "погодився" стати членом Ради миру. Він запевнив, що Путін "прийняв" пропозицію.