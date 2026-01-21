ua en ru
Ср, 21 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Путін не відповів Трампу "так" щодо Ради миру, але вигадав схему з активами

Росія, Середа 21 січня 2026 23:19
UA EN RU
Путін не відповів Трампу "так" щодо Ради миру, але вигадав схему з активами Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський диктатор Володимир Путін не дав відповіді президенту США Дональду Трампу щодо вступу до так званої Ради миру. Натомість запропонував Трампу "схему" із замороженими активами.

Як передає РБК-Україна, заяву диктатора наводить пресслужба Кремля.

Серед іншого Путін підтвердив, що отримав від Трампа запрошення, та подякував йому, але заявив, що російському МЗС доручено "вивчити документи" та "проконсультуватися зі стратегічними партнерами".

Таким чином, відповіді Путін фактично не дав, але запропонував Трампу "схему" за участю заморожених в США активів Росії. Він заявив, що "вже зараз", оскільки у Росії "особливі відносини" з палестинським "народом", то Кремль може відправити мільярд доларів до Ради миру. Але - нюанс - із "заморожених ще за колишньої адміністрації США активів".

При цьому Путін запропонував Трампу використати залишки заморожених в США активів Росії "на відновлення територій, що постраждали в ході бойових дій після укладання мирного договору між Росією та Україною".

"Планую обговорити всі ці питання з президентом Палестини Махмудом Аббасом, з яким завтра у нас відбудуться переговори, а також із американськими представниками - Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, які також завтра приїжджають до Москви для продовження діалогу з питань українського врегулювання", - заявив диктатор.

Своя атмосфера

Тим часом Трамп попри офіційну заяву Кремля вже зі свого боку заявив, що Путін нібито "погодився" стати членом Ради миру. Він запевнив, що Путін "прийняв" пропозицію.

"Тому що ми хочемо, щоб усі були. Ми хочемо, щоб усі були країни, де люди мали контроль, люди мали владу, і таким чином у нас ніколи не буде проблем. Це найкраща рада, яку будь-коли створювали... Отже, його запросили. Він прийняв", - заявив він американським ЗМІ.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну адміністрація США заморозила суверенні російські активи, які зберігалися в американських фінансових установах. Їхня сума складає приблизно 5 мільярдів доларів.

Рада миру та Росія

20 січня президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що запропонував російському диктатору Володимиру Путіну стати членом Ради миру для відновлення Сектору Гази. Тоді спікер Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що пропозиція надійшла дипломатичними каналами, і Росія планує уточнити деталі ініціативи.

Нагадаємо, РБК-Україна опублікувало повний список країн, які запрошені Дональдом Трампом до "Ради миру". Що цікаво, в цьому списку є Україна. Однак "ціна питання" - мільярд доларів внеску для "безстрокового членства".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Трамп анонсував угоду з НАТО щодо Гренландії і передумав вводити мита
Трамп анонсував угоду з НАТО щодо Гренландії і передумав вводити мита
Аналітика
Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка