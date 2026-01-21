Путин не ответил Трампу "да" про Совет мира, но придумал схему с активами
Российский диктатор Владимир Путин не дал ответа президенту США Дональду Трампу относительно вступления в так называемый Совет мира. Зато предложил Трампу "схему" с замороженными активами.
Как передает РБК-Украина, заявление диктатора приводит пресс-служба Кремля.
Среди прочего Путин подтвердил, что получил от Трампа приглашение, и поблагодарил его, но заявил, что российскому МИДу поручено "изучить документы" и "проконсультироваться со стратегическими партнерами".
Таким образом, ответа Путин фактически не дал, но предложил Трампу "схему" с участием замороженных в США активов России. Он заявил, что "уже сейчас", поскольку у России "особые отношения" с палестинским "народом", то Кремль может отправить миллиард долларов в Совет мира. Но - нюанс - из "замороженных еще при прежней администрации США активов".
При этом Путин предложил Трампу использовать остатки замороженных в США активов России "на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий после заключения мирного договора между Россией и Украиной".
"Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым завтра у нас состоятся переговоры, а также с американскими представителями - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые также завтра приезжают в Москву для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования", - заявил диктатор.
Своя атмосфера
Тем временем Трамп несмотря на официальное заявление Кремля уже со своей стороны заявил, что Путин якобы "согласился" стать членом Совета мира. Он заверил, что Путин "принял" предложение.
"Потому что мы хотим, чтобы все были. Мы хотим, чтобы все были страны, где люди имели контроль, люди имели власть, и таким образом у нас никогда не будет проблем. Это лучший совет, который когда-либо создавался... Итак, его пригласили. Он принял", - заявил он американским СМИ.
Отметим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину администрация США заморозила суверенные российские активы, которые хранились в американских финансовых учреждениях. Их сумма составляет примерно 5 миллиардов долларов.
Совет мира и Россия
20 января президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что предложил российскому диктатору Владимиру Путину стать членом Совета мира для восстановления Сектора Газы. Тогда спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что предложение поступило по дипломатическим каналам, и Россия планирует уточнить детали инициативы.
Напомним, РБК-Украина опубликовало полный список стран, которые приглашены Дональдом Трампом в "Совет мира". Что интересно, в этом списке есть Украина. Однако "цена вопроса" - миллиард долларов взноса для "бессрочного членства".