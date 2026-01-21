Путин не ответил Трампу "да" про Совет мира, но придумал схему с активами

Российский диктатор Владимир Путин не дал ответа президенту США Дональду Трампу относительно вступления в так называемый Совет мира. Зато предложил Трампу "схему" с замороженными активами.

Среди прочего Путин подтвердил, что получил от Трампа приглашение, и поблагодарил его, но заявил, что российскому МИДу поручено "изучить документы" и "проконсультироваться со стратегическими партнерами".

Таким образом, ответа Путин фактически не дал, но предложил Трампу "схему" с участием замороженных в США активов России. Он заявил, что "уже сейчас", поскольку у России "особые отношения" с палестинским "народом", то Кремль может отправить миллиард долларов в Совет мира. Но - нюанс - из "замороженных еще при прежней администрации США активов".

При этом Путин предложил Трампу использовать остатки замороженных в США активов России "на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий после заключения мирного договора между Россией и Украиной".

"Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым завтра у нас состоятся переговоры, а также с американскими представителями - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые также завтра приезжают в Москву для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования", - заявил диктатор.

Своя атмосфера

Тем временем Трамп несмотря на официальное заявление Кремля уже со своей стороны заявил, что Путин якобы "согласился" стать членом Совета мира. Он заверил, что Путин "принял" предложение.