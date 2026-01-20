ua en ru
Зеленський підтвердив, що Україна запрошена до "Ради миру" Трампа

Вівторок 20 січня 2026 13:16
UA EN RU
Зеленський підтвердив, що Україна запрошена до "Ради миру" Трампа Фото: Володимир Зеленський та Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Україна отримала запрошення до "Ради миру" від президента США Дональда Трампа, дипломати працюють над ним.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.

"Запрошення ми отримали, дипломати працюють над ним. Але Росія – наш ворог, Білорусь – їх союзник, складно уявити як ми з РФ можемо бути разом в тій, чи іншій раді", - зазначив Зеленський.

Він також зазначив, що загалом це не стосується конкретно цієї ради, просто Росія – це про раду війни, і Білорусь наразі разом з ними.

"Скажу вам відверто, нам потрібно вижити. Ми боремося за свою незалежність, за свою свободу, за своє існування. В цій боротьбі нам потрібна будь-яка допомога. Ми вдячні Америці за допомогу. Президент Трамп відновив розвідку. Сьогодні ми бачимо знову масований удар", - додав глава держави.

За його словами, Україна має ракети до комплексів ППО Patriot. Не все працює ідеально, але вони приходять, завдяки ним Україна захищає своє небо.

"Поки що Америці не вистачило сил зупинити Путіна. Хоча на цьому дипломатичному шляху, скажу відверто, важливі документи готові. Вони будуть захищати нас в майбутньому і будуть відновлювати життя в Україні", - додав Зеленський.

Президент України також підкреслив, що у плані санкційної політики Київ хоче більшого. Але тим не менш танкери зупиняються Сполученимии Штатами і президентом Сполучених Штатів.

"Чи може Америка зробити більше? Може. І ми дуже цього хочемо. І ми вважаємо, що американці спроможні це зробити. Вони силу свою демонстрували не раз", - підсумував Зеленський.

Що відомо про "Раду миру" Трампа

Нагадаємо, 15 січня Трамп оголосив про створення "Ради миру" для контролю над післявоєнним управлінням Сектором Гази. Членство в органі розраховане на три роки, проте країни, які внесуть понад 1 млрд доларів готівкою протягом першого року, зможуть обіймати свої місця безстроково.

Також раніше повідомлялось, що Дональд Трамп надіслав офіційні запрошення лідерам країн світу щодо участі в роботі "Ради миру" щодо Сектору Газа. Серед них – 49 країн та Європейська комісія.

Президент США хоче, щоб церемонія підписання відбулася в Давосі в четвер, 22 січня, попри заклики деяких із запрошених переглянути умови роботи комісії.

Також адміністрація Трампа розглядає можливість створення "Ради миру" для України, яка функціонуватиме за зразком аналогічного органу для Сектору Гази.

