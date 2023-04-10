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Путін вичерпав свій ліміт. Данілов пояснив, на чиєму боці грає час

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Час у війні Росії проти України грає на стороні тих, хто дорожить цінностями, не має страху та не відступає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Він зауважив, що час працює на тих, хто ухвалює правильні рішення, керується цінностями, активно діє, не боїться та не відступає. За його словами, решта факторів має другорядне значення. Так, не існує ніякої непереборної визначеності. Данілов підкреслив, що всі розмови, що час нібито грає на боці противника, не варті нічого.

"Кремлівський щур, не обмежений термінами виборних процедур, сподівається пересидіти в бункері і дочекатися, чи то коли "Захід стомиться від України", чи то коли допоможе Китай або коли оберуть нового президента в США, чи в Україні почнуться "голодні бунти"", - зазначив секретар РНБО.

Данілов впевнений, що Путін вичерпав свій часовий ліміт.

"Те, до чого він готувався 20 років і провалив на старті, неможливо виправити ані за рік, ані за два, ані за три. Він помилився у найголовнішому рішенні свого життя - напасти на Україну, після чого з п'єдесталу найбільш впливової людини світу перемістився у статус підозрюваного злочинця Гаазького трибуналу", - додав він.

Нагадаємо, Данілов вважає, що розпад Росії може відбутися протягом 3-7 років.

Окрім того, секретар РНБО зазначив, що переговори з Путіним складно уявити після того, як МКС видав ордер на його арешт.

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Володимир ПутінОлексій ДаніловВійна Росії проти України