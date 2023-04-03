Данілов про розпад Росії: відбудеться протягом трьох-семи років

Захід повинен готуватися до розпаду та розвалу Росії, оскільки Радянський Союз раніше вже зазнав поразки.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю The Times .

За його словами, саміт російського диктатора Володимира Путіна з главою КНР Сі Цзіньпіном у березні підтвердив те, у що Україна давно вірила: Росія слабка і ризикує розвалитися на частини.

"Захід не знає Росії, і Захід боїться роздробленості Росії. Але цей процес уже йде", - заявив Данілов.

Він підкреслив, що розпад Росії буде "вражаючим" і відбудеться протягом трьох, п'яти або семи років.

"Це історичний процес, а історію не зупиниш", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal повідомляв, що економіка Росії починає розвалюватися.

Крім того, глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс закликав демократичний світ не побоюватися розвалу РФ, а бути готовим до будь-якого сценарію цих подій.

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