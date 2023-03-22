Чи можливі переговори України з Росією та які є умови: відповідь Данілова та Кулеби

Україна не відкидає ідею переговорів з Росією, але діалог неможливий з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі Politico заявили глава МЗС України Дмитро Кулеба та секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов наголосив, що зараз переговори з Путіним навіть складно уявити після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт глави Кремля.

За його словами, Путін мав постати перед судом ще у 2014 році за збитий у малайзійський пасажирський літак MH17.

"Зараз 2023 рік, а цей виродок досі не несе жодної відповідальності. Тепер ми маємо з ним розмовляти після того, як він убив 500 наших власних дітей? Що це за світ, у якому ми живемо?", - зазначив Данілов.

У той же час Кулеба розповів, що ще задовго до ордера на арешт Україна була впевнена в безглуздості діалогу з російським диктатором, оскільки всі попередні спроби виявилися провальними. Він нагадав про рішення РНБО, яке на офіційному рівні заборонило переговори з Путіним.

"Путін ігнорує все, все, чого він хоче, - це більше війни, більше вкрадених українських дітей, більше вбитих українців та більше захоплених українських земель. Як можна впоратися з таким злом? Його треба придушити силою", - додав глава МЗС.

Міністр уточнив, що Україна загалом припускає переговори з країною-агресором.