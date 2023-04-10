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Путин исчерпал свой лимит. Данилов объяснил, на чьей стороне играет время

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Время в войне России против Украины играет на стороне тех, кто дорожит ценностями, не боится и не отступает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Он отметил, что время работает на тех, кто принимает правильные решения, руководствуется ценностями, активно действует, не боится и не отступает. По его словам, остальные факторы имеют второстепенное значение. Так, не существует никакой непреодолимой определенности. Данилов подчеркнул, что все разговоры, что время якобы играет на стороне противника, ничего не стоят.

"Кремлевская крыса, не ограниченная сроками выборных процедур, надеется пересидеть в бункере и дождаться, то ли когда "Запад устанет от Украины", то ли когда поможет Китай или когда изберут нового президента в США, то ли в Украине начнутся "голодные бунты"", - отметил секретарь СНБО.

Данилов уверен, что Путин исчерпал свой временной предел.

"То, к чему он готовился 20 лет и провалил на старте, невозможно исправить ни через год, ни через два, ни через три. Он ошибся в самом главном решении своей жизни - напасть на Украину, после чего с пьедестала наиболее влиятельного человека мира переместился в статус подозреваемого преступника Гаагского трибунала", - добавил он.

Напомним, Данилов считает, что распад России может произойти в течение 3-7 лет.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что переговоры с Путиным сложно представить после того, как МУС выдал ордер на его арест.

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Владимир ПутинАлексей ДаниловВойна России против Украины