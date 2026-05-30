ua en ru
Сб, 30 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Путін вибухнув новими погрозами Вірменії

01:09 30.05.2026 Сб
2 хв
Російський диктатор пригрозив фактично знищити економіку Вірменії
aimg Юлія Маловічко
Путін вибухнув новими погрозами Вірменії Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Глава Кремля Володимир Путін пригрозив практично знищити економіку Вірменії через євроінтеграційний курс країни, яка поки все ще перебуває в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.

Читайте також: Росія зі своїм військовим блоком зажадала референдуму у Вірменії

Російський диктатор, висловлюючи погрози на адресу Вірменії, наголосив на несумісності її вступу до ЄС, беручи участь у ЄАЕС.

"Прямо сьогодні-завтра поєднати одне з іншим практично неможливо. Тому ми змушені будемо десь і не десь, а за великим рахунком практично всю нашу роботу, в даному випадку з Вірменією, у сфері економіки, що стосується інтеграційних процесів, згорнути", - заявив Путін.

Він також заявив, що Вірменія більше не матиме в майбутньому таких преференцій від РФ, як сьогодні, в плані економічному.

"Таких преференцій, як сьогодні, не буде. За нашими попередніми оцінками, навіть не нашими, а на експертному рівні, різні експерти це вважають, це призведе до втрати щонайменше 14% ВВП Вірменії", - додав глава Кремля.

Зазначимо, що Росія вже почала виконувати свої погрози Єревану. Відомо, що з 30 травня агресор запровадив тимчасові обмеження на імпорт із Вірменії низки ягід і свіжих овочів, включно з томатами, огірками, перцями, зеленими культурами та полуницею. Про це свідчить інформація з офіційного сайту Россільгоспнагляду.

Що передувало

Як відомо, країни-учасниці Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) та Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) вимагають від Вірменії визначитися зі своїм геополітичним вектором, який змістився в бік євроінтеграції.

Президенти РФ, Білорусі, Казахстану і Киргизстану закликали Єреван якнайшвидше провести загальнонаціональний референдум.

При цьому РФ категорично проти євроінтеграційного курсу Вірменії. Днями повідомлялося, що Москва погрожує Єревану скасуванням пільгових поставок газу, нафтопродуктів і алмазів. І це ще не всі погрози.

Варто зазначити, що 7 червня у Вірменії відбудуться парламентські вибори. Президент США Дональд Трамп підтримав чинного прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна в передвиборчих перегонах.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Служба безпеки України Вірменія Погрози
Новини
Як готуються удари по Україні та чи можна "осліпити" РФ: пояснення експерта
Як готуються удари по Україні та чи можна "осліпити" РФ: пояснення експерта
Аналітика
"Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем