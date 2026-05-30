Путін вибухнув новими погрозами Вірменії

Глава Кремля Володимир Путін пригрозив практично знищити економіку Вірменії через євроінтеграційний курс країни, яка поки все ще перебуває в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.

Російський диктатор, висловлюючи погрози на адресу Вірменії, наголосив на несумісності її вступу до ЄС, беручи участь у ЄАЕС.

"Прямо сьогодні-завтра поєднати одне з іншим практично неможливо. Тому ми змушені будемо десь і не десь, а за великим рахунком практично всю нашу роботу, в даному випадку з Вірменією, у сфері економіки, що стосується інтеграційних процесів, згорнути", - заявив Путін.

Він також заявив, що Вірменія більше не матиме в майбутньому таких преференцій від РФ, як сьогодні, в плані економічному.

"Таких преференцій, як сьогодні, не буде. За нашими попередніми оцінками, навіть не нашими, а на експертному рівні, різні експерти це вважають, це призведе до втрати щонайменше 14% ВВП Вірменії", - додав глава Кремля.

Зазначимо, що Росія вже почала виконувати свої погрози Єревану. Відомо, що з 30 травня агресор запровадив тимчасові обмеження на імпорт із Вірменії низки ягід і свіжих овочів, включно з томатами, огірками, перцями, зеленими культурами та полуницею. Про це свідчить інформація з офіційного сайту Россільгоспнагляду.