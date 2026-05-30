ua en ru
Сб, 30 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Путин разразился новыми угрозами Армении

01:09 30.05.2026 Сб
2 мин
Российский диктатор пригрозил фактически уничтожить экономику Армении
aimg Юлия Маловичко
Путин разразился новыми угрозами Армении Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Глава Кремля Владимир Путин пригрозил практически уничтожить экономику Армении из-за евроинтеграционного курса страны, которая пока все еще пребывает в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России.

Читайте также: Россия со своим военным блоком потребовала референдума в Армении

Российский диктатор, высказывая угрозы в адрес Армении, подчеркнул невосовместимость ее вступления в ЕС, участвуя в ЕАЭС.

"Прямо сегодня-завтра совместить одно с другим практически невозможно. Поэтому мы вынуждены будем где-то и не где-то, а по большому счету практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов, свернуть", - заявил Путин.

Он также заявил, что Армения больше не будет иметь в будущем таких преференций от РФ, как сегодня, в плане экономическом.

"Таких преференций, как сегодня не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении", - добавил глава Кремля.

Отметим, что Россия уже начала выполнять свои угрозы Еревану. Известно, что с 30 мая агрессор ввел временные ограничения на импорт из Армении ряда ягод и свежих овощей, включая томаты, огурцы, перцы, зеленные культуры и клубнику. Об этом свидетельсвтует информация с официального сайта Россельхознадзора.

Что предшествовало

Как известно, страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) требуют от Армении определиться со своим геополитическим вектором, который сместился в сторону евроинтеграции.

Президенты РФ, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана призвали Ереван как можно быстрее провести общенациональный референдум.

При этом РФ категорически против евроинтеграционного курса Армении. На днях сообщалось, что Москва угрожает Еревану отменой льготных поставок газа, нефтепродуктов и алмазов. И это еще не ве угрозы.

Стоит отметить, что 7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. Президент США Дональд Трамп поддержал действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна в предвыборной гонке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины Армения Угрозы
Новости
Как готовятся удары по Украине и можно ли "ослепить" РФ: объяснение эксперта
Как готовятся удары по Украине и можно ли "ослепить" РФ: объяснение эксперта
Аналитика
"Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем