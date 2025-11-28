UA

Путін сяде за стіл мирних перемовин за трьох умов, - політолог

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук, Юлія Акимова

Політолог Іван Преображенський назвав умови, за яких Путін теоретично може сісти за переговори щодо війни в Україні, оцінюючи їхню ймовірність нині лише на 2–3 %.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів російський політолог Іван Преображенський.

Експерт вважає, що поки Росія не відчує поєднання зовнішнього тиску, військових невдач і економічних проблем, то переговори про мир будуть радше імітацією, ніж реальною можливістю завершити конфлікт.

"Мінімальні необхідні умови - це посилене санкційне тиск на Росію, а не лише економічне, а й воєнне: зупинка наступальних дій та серйозні внутрішні проблеми, наприклад із економікою та набором найманців", – пояснив експерт.

Він додав, що додатково можуть зіграти роль масштабні інвестиції з боку США або інших великих міжнародних донорів, що створять додатковий стимул для Москви.

Політолог зазначає, що навіть якщо США або окремі інвестори і спробують "продавити" російську позицію, то ймовірність реального підписання мирної угоди в чистому вигляді залишається мінімальною.

"Є мікрошанс, що Росія погодиться на переговори і принаймні імітуватиме процес ще деякий час, але справжнього миру поки не видно", - вважає експерт.

Путін про мирні переговори

Останнім часом російський диктатор Володимир Путін демонструє готовність вести розмови - але лише на умовах, які практично прирікають переговори на провал з боку України. З одного боку - є риторика про мир, з іншого - реальна позиція Кремля передбачає збереження контролю над захопленими землями та відмову від компромісів із ключових питань.

Так, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія згодна, що мирний план Трампа з 28 пунктів може бути покладено "в основу майбутніх домовленостей". Але вважати це проєктом мирної угоди Кремль відмовляється.

Разом з тим, президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів в Женеві план був скорочений до 22 пунктів.

В той же час, видання Financial Times повідомило, що документ був суттєво скорочений - замість 28 пунктів у ньому залишилося 19.

28 листопада США передали РФ параметри узгодженого з Україною мирного плану.

