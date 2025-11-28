Путин сядет за стол мирных переговоров при трех условиях, - политолог

Эксперт считает, что пока Россия не почувствует сочетание внешнего давления, военных неудач и экономических проблем, то переговоры о мире будут скорее имитацией, чем реальной возможностью завершить конфликт.

"Минимальные необходимые условия - это усиленное санкционное давление на Россию, а не только экономическое, но и военное: остановка наступательных действий и серьезные внутренние проблемы, например с экономикой и набором наемников", - пояснил эксперт.

Он добавил, что дополнительно могут сыграть роль масштабные инвестиции со стороны США или других крупных международных доноров, которые создадут дополнительный стимул для Москвы.

Политолог отмечает, что даже если США или отдельные инвесторы и попытаются "продавить" российскую позицию, то вероятность реального подписания мирного соглашения в чистом виде остается минимальной.

"Есть микрошанс, что Россия согласится на переговоры и по крайней мере будет имитировать процесс еще некоторое время, но настоящего мира пока не видно", - считает эксперт.