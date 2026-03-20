Путін спробував виторгувати у Трампа зупинку допомоги Україні з розвідкою, - Politico

За даними джерел видання, пропозицію озвучив спецпосланець РФ Кирило Дмитрієв представникам Трампа - Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру - на зустрічі в Маямі минулого тижня.

Зокрема, Росія була готова перестати передавати Ірану точні координати американських баз на Близькому Сході. Натомість Москва хотіла, щоб Сили оборони України залишили без американських розвідданих.

Співрозмовники видання розповіли, що адміністрація Трампа відхилила ці торги. Однак сама спроба такої угоди викликала обурення європейських дипломатів, які вбачають у цьому намагання Москви посварити Європу і США в критичний момент.

Як пише Politico, така угода посилить підозри в Європі, що зустрічі Віткоффа і Дмитрієва не призводять до конкретного прогресу в контексті мирних переговорів, а просто є спробами Москви домовитися з Вашингтоном за спиною у європейських країн.

Ще одне джерело журналістів зазначило, що США відкинули пропозицію російських чиновників про передачу Росії іранського збагаченого урану.