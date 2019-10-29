Пристайко сообщил о предварительной дате нормандской встречи

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко выразил надежду, что саммит состоится в конце ноября

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что есть предварительная дата нормандской встречи. Об этом он заявил на форуме в Мариуполе, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечает министр, встреча может состояться в конце ноября.

"По Нормандии уже есть предварительная дата. Мы не хотим сорвать договоренность. Я надеюсь, что он (саммит в нормандском формате, - ред.) будет до конца следующего месяца", - сообщил Пристайко.

Зеленський на форумі в Маріуполі Зеленський виступить на Першому інвестиційному форумі в Маріуполі — показуємо наживо Опубліковано hromadske.ua Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

Кроме того, Пристайко заявил, что 29 октября в районе Золотого Луганской области начинается разведение сил.

Отметим, президент Владимир Зеленский считает, что встреча "нормандской четверки" состоится после разведения сил на Донбассе на трех участках.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка саммита "нормандской четверки" приостановилась из-за запросов одной из сторон.

РБК-Украина писало, на минувших выходных президент Украины Владимир Зеленский посетил зону боевых действий, где в том числе встречался с добровольцами, которые выступают против разведения сил на Донбассе. Он также заявил, что украинская сторона должна искать пути и работать для завершения войны.