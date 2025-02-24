Путін скликав нараду щодо розвитку галузі рідкісноземельних металів в РФ

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на російські ЗМІ.

Путін заявив, що рідкісноземельні метали є критично важливими для мікроелектроніки, енергетики, цифрової економіки, а також цивільного та оборонного секторів Росії. На його думку, розвиток цієї галузі допоможе наростити РФ економіку.

"Цей напрям є найважливішою ресурсною базою сучасної економіки. Рідкісні метали затребувані в мікроелектроніці, в енергетиці, у створенні інфраструктури цифрової економіки. У багатьох секторах цивільної та оборонної сфери", - заявив глава Кремля.

Водночас, Путін доручив наростити потенціал російської промисловості у сфері нових матеріалів. Зокрема, налагодити всю лінійку, повний цикл індустрії рідкісних і рідкісноземельних металів, забезпечити їхній видобуток і переробку, аж до виробництва готових високотехнологічних товарів із високою доданою вартістю.

"Обсяг випуску такої продукції має зрости кратно. Підкреслю, йдеться справді про наш стратегічний доробок на майбутнє, про пріоритетний напрямок, який вже сьогодні визначає і визначатиме глобальну конкурентоспроможність країни", - сказав диктатор.

Рідкісноземельні метали у Росії

Росія володіє значними запасами рідкісноземельних металів, які є критично важливими для сучасної технологічної промисловості. Основні поклади розташовані в Мурманській області, Красноярському краї, Якутії та інших регіонах. Проте, незважаючи на багаті ресурси, наразі Росія відстає від світових лідерів, таких як Китай, у видобутку та переробці РЗМ.

Путін неодноразово наголошував на необхідності розширення видобутку та переробки рідкісноземельних металів як стратегічного пріоритету для економіки РФ. Було збільшено інвестиції в цей сектор.

Крім економічної вигоди, Кремль розглядає рідкісноземельні метали як важливий геополітичний інструмент. В умовах санкційного тиску з боку Заходу Москва може використовувати контроль над стратегічною сировиною для посилення свого впливу на міжнародних ринках. Водночас інші країни сумніваються, що Росія зможе швидко розвинути цей сектор до рівня Китаю, враховуючи технологічні обмеження, нестачу інвестицій і складність переробки таких матеріалів.

Угода між Україною та США

Нагадаємо, нещодавно влада США запропонувала Україні підписати угоду, яка передбачає передачу частини українських рідкісноземельних металів на користь США.

Спочатку у Вашингтоні пропонували Києву створити фонд на 500 млрд доларів, куди б спрямували доходи з продажу рідкісноземельних ресурсів. Згідно з ініціативою, США мали б отримати економічні та управлінські права в цьому фонді. На думку президента США Дональда Трампа, таким чином Україна "віддала б борг" за надану їй американську допомогу.

Однак президент України Володимир Зеленський зазначав, що США надали українцям допомогу на 100 млрд доларів. І він не збирається визнавати гранти боргами.