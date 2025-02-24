Стефанішина: команди України та США узгодили майже всі ключові деталі угоди про рідкісноземи
Команди України та Сполучених Штатів Америки знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо рідкісноземельних металів. Переговори пройшли дуже конструктивно.
Як повідомляє РБК-Україна, про це віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала у Twitter.
За її словами, під час переговорів було узгоджено майже всі ключові деталі.
"Ми зобов’язуємося швидко завершити це, щоб продовжити його підписання. Ми сподіваємося, що лідери США та України якнайшвидше підпишуть і схвалять його у Вашингтоні, щоб продемонструвати нашу відданість на десятиліття вперед", - написала Стефанішина.
Угода між Україною та США
Нещодавно влада США запропонувала Україні підписати угоду, яка передбачає передачу частини українських рідкісноземельних металів на користь США.
Тоді у Вашингтоні пропонували Києву створити фонд на 500 млрд доларів, куди б спрямували доходи з продажу рідкісноземельних ресурсів. Згідно з ініціативою, США мали б отримати економічні та управлінські права в цьому фонді. На думку президента США Дональда Трампа, таким чином Україна "віддала б борг" за надану їй американську допомогу.
Водночас президент України Володимир Зеленський зазначав, що США надали українцям допомогу на 100 млрд доларів. І він не збирається визнавати гранти боргами.
Раніше у США заявляли, що нібито Україна та США мали б підписати угоду про надра минулого тижня. Однак за даними Sky News, Зеленський не готовий підписати з США угоду через "проблемні питання".
Детальніше про рідкісноземельні метали і чому США так важливо укладення угоди про "рідкісноземи" - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.