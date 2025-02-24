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Стефанішина: команди України та США узгодили майже всі ключові деталі угоди про рідкісноземи

Понеділок 24 лютого 2025 13:11
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Стефанішина: команди України та США узгодили майже всі ключові деталі угоди про рідкісноземи Фото: Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Команди України та Сполучених Штатів Америки знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо рідкісноземельних металів. Переговори пройшли дуже конструктивно.

Як повідомляє РБК-Україна, про це віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала у Twitter.

За її словами, під час переговорів було узгоджено майже всі ключові деталі.

"Ми зобов’язуємося швидко завершити це, щоб продовжити його підписання. Ми сподіваємося, що лідери США та України якнайшвидше підпишуть і схвалять його у Вашингтоні, щоб продемонструвати нашу відданість на десятиліття вперед", - написала Стефанішина.

Угода між Україною та США

Нещодавно влада США запропонувала Україні підписати угоду, яка передбачає передачу частини українських рідкісноземельних металів на користь США.

Тоді у Вашингтоні пропонували Києву створити фонд на 500 млрд доларів, куди б спрямували доходи з продажу рідкісноземельних ресурсів. Згідно з ініціативою, США мали б отримати економічні та управлінські права в цьому фонді. На думку президента США Дональда Трампа, таким чином Україна "віддала б борг" за надану їй американську допомогу.

Водночас президент України Володимир Зеленський зазначав, що США надали українцям допомогу на 100 млрд доларів. І він не збирається визнавати гранти боргами.

Раніше у США заявляли, що нібито Україна та США мали б підписати угоду про надра минулого тижня. Однак за даними Sky News, Зеленський не готовий підписати з США угоду через "проблемні питання".

Детальніше про рідкісноземельні метали і чому США так важливо укладення угоди про "рідкісноземи" - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Ольга Стефанішина Рідкоземельні метали в Україні
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