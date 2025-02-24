Axios дізнався нові деталі драфту угоди між США та Україною щодо "рідкісноземів"

Угода між США та Україною щодо корисних копалин майже готова, заявляють західні ЗМІ. І наводять основні положення документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

"США та Україна знаходяться на фінальному етапі переговорів щодо укладення угоди про доступ до українських мінералів. Угода майже готова й може бути підписана вже в понеділок", - зазначає видання, посилаючись на неназваного українського чиновника.

Axios вдалося отримати проєкт документа. І хоча деякі його пункти все ще можуть бути змінені, це, мовляв, найсвіжіший проєкт угоди.

Основні положення угоди

Згідно з проєктом, угода передбачає створення "Інвестиційного фонду відновлення", який спільно керуватиметься США та Україною. Фонд інвестуватиме у проєкти в Україні, зокрема в галузі видобутку корисних копалин та розвитку портової інфраструктури.

Також документ передбачає, що США зможуть компенсувати частину витрат, понесених під час "захисту, відновлення та повернення економіки України" до довоєнного рівня ВВП..

У проєкті угоди США висловлюють бажання, щоб Україна залишалася вільною. Однак немає конкретних зобов’язань США щодо військової підтримки.

Фінансові умови

Україна повинна внести 500 мільярдів доларів до Інвестиційного фонду - удвічі більше, ніж планується з боку США.

50% доходів України (за вирахуванням операційних витрат) від видобутку корисних копалин, нафти й газу мають спрямовуватися у фонд.

Також видання зазначає, що пропозиція адміністрації Трампа про 500 мільярдів доларів оплати за доступ до українських мінералів була відхилена президентом Зеленським як неприйнятна.

Окрім того, проєкт містить пункт про фінансування проєктів на територіях України, які тимчасово окуповані Росією, у разі їхнього звільнення. Адже більшість мінеральних ресурсів України знаходиться у східних регіонах, які зазнали серйозних руйнувань через війну.

За даними видання, після підписання угоди про копалини Міністерство фінансів та торгівлі США, офіс віцепрезидента США Джей Ді Венса спільно з Міністерством економіки України визначать деталі майбутньої співпраці.