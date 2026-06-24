Путін шантажує Лукашенко для відкриття "другого фронту", - WSJ

У матеріалі наголошується, що тиск на Мінськ триває з початку цього року. Кремль розглядає небезпечну ескалацію через уповільнення російського наступу на Донбасі й Путіну потрібні нові точки напруги.

За даними офіційних осіб США та Європи, Кремль має конкретні цілі. Територія Білорусі потрібна для:

постійних запусків дронів по українських об'єктах;

розширення лінії фронту в бік західних областей України;

відволікання резервів ЗСУ від критичних ділянок на сході.

Білорусь можуть використати для провокацій проти сусідніх країн Альянсу. Росія хоче підірвати підтримку України й перевірити реакцію НАТО. Минулого літа російські безпілотники вже залітали у повітряний простір Польщі. Тепер такі операції можуть стати системними, зазначає видання.

Як кремль шантажує білоруського диктатора

У Москві на Лукашенка є чимало важелів впливу, а головний - гроші. Колишні співробітники розвідки підтверджують, що Кремль використовує фінансовий зашморг.

Більшість розмов та переговорів від Москви веде посол Борис Гризлов. Він контактує безпосередньо з Лукашенком. Головний аргумент Москви - повне припинення фінансової допомоги, а режим у Мінську критично залежить від цих вливань.