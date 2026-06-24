Путин шантажирует Лукашенко для открытия "второго фронта", - WSJ

В материале отмечается, что давление на Минск продолжается с начала этого года. Кремль рассматривает опасную эскалацию из-за замедления российского наступления на Донбассе и Путину нужны новые точки напряжения.

По данным официальных лиц США и Европы, у Кремля есть конкретные цели. Территория Беларуси необходима для:

постоянных запусков дронов по украинским объектам;

расширение линии фронта в сторону западных областей Украины;

отвлечение резервов ВСУ от критических участков на востоке

Беларусь могут использоваться для провокаций против соседних стран Альянса. Россия хочет взорвать поддержку Украины и проверить реакцию НАТО. Минувшим летом российские беспилотники уже залетали в воздушное пространство Польши. Теперь такие операции могут оказаться системными, отмечает издание.

Как кремль шантажирует белорусского диктатора

В Москве на Лукашенко есть немало рычагов влияния, а главный - деньги. Бывшие сотрудники разведки подтверждают, что Кремль использует финансовую удавку.

Большинство разговоров и переговоров от Москвы ведет посол Борис Грызлов. Он контактирует с Лукашенко. Главный аргумент Москвы - полное прекращение финансовой помощи, а режим в Минске критически зависит от этих вливаний.