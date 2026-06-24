Путин шантажирует Лукашенко для открытия "второго фронта", - WSJ

Россия усилила давление на диктатора Беларуси Александра Лукашенко, требуя предоставить территорию страны для открытия нового фронта против Украины. Кремль рассматривает возможность использования соседнего государства для массированных атак дронами и гибридных операций против стран НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику The Wall Street Journal.
В материале отмечается, что давление на Минск продолжается с начала этого года. Кремль рассматривает опасную эскалацию из-за замедления российского наступления на Донбассе и Путину нужны новые точки напряжения.
По данным официальных лиц США и Европы, у Кремля есть конкретные цели. Территория Беларуси необходима для:
Беларусь могут использоваться для провокаций против соседних стран Альянса. Россия хочет взорвать поддержку Украины и проверить реакцию НАТО. Минувшим летом российские беспилотники уже залетали в воздушное пространство Польши. Теперь такие операции могут оказаться системными, отмечает издание.
В Москве на Лукашенко есть немало рычагов влияния, а главный - деньги. Бывшие сотрудники разведки подтверждают, что Кремль использует финансовую удавку.
Большинство разговоров и переговоров от Москвы ведет посол Борис Грызлов. Он контактирует с Лукашенко. Главный аргумент Москвы - полное прекращение финансовой помощи, а режим в Минске критически зависит от этих вливаний.
Как уже сообщалось, украинский президент Владимир Зеленский дал диктатору Лукашенко неделю, чтобы тот убрал со своей территории ретрансляторы для российских дронов-камикадзе "Шахед". "В противном случае мы сами их уберем", - заявил лидер Украины.
Кроме того, Зеленский требует от Беларуси прекратить поддерживать РФ горючим из НПЗ страны. По данным Киева, в течение января - мая поставки бензина из Беларуси в Россию выросли в 13 раз, а дизельного горючего - втрое по сравнению с прошлым годом.