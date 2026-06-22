Німеччина перекидає тисячі військових до кордону з Білоруссю, - Bild

Німеччина розмістить майже п'ять тисяч військових у Литві для захисту східного флангу НАТО. Вони базуватимуться поблизу кордону з Білоруссю на постійній основі.

Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Згідно з планом, Німеччина до кінця 2027 року розгорне там повноцінну військову бригаду, що налічуватиме близько 5000 солдатів.

За словами Каунаса, створення інфраструктури для військових йде на десять місяців швидше за затверджений графік. На місці лісів зараз активно будують житлові квартали, школи, дитячі садки та медичні заклади.

Готовність до оборони

Міністр оборони Литви наголосив, що німецька бригада під командуванням генерала Крістіана Хубера є критично важливою для стримування агресії на східному фланзі Альянсу.

"Ми можемо виходити з того, що Німеччина та Литва у будь-якому випадку будуть готові до кінця 2027 року, якщо не раніше. Бригада буде повністю оснащена та готова", - зазначив Каунас.

Розгортання цих сил у Литві урядовець назвав "віхою для відносин" обох країн.

Німецькі військові у Литві

Наразі у Литві вже перебуває близько 1800 німецьких військових. У червні вони проводять навчання у Пабраді, який розташований за 20 кілометрів від білоруського кордону.

45-та танкова бригада на цих навчаннях під назвою Freedom Shield ("Щит свободи") взаємодіє з 203-м танковим батальйоном з Аугустдорфа та частинами 122-го мотопіхотного батальйону з Оберфіхтаха. Ці два батальйони мають у 2027 році переїхати до Литви.