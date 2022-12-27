"Путін - Сатана". Данілов порадив УПЦ МП називати речі своїми іменами

Українська православна церква не повинна ховати свою приналежність до Московського патріархату. А якщо не має відношення до Росії, нехай офіційно відхреститься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Наше суспільство після 24 лютого вимагає справедливості. І якщо ви ховаєте приналежність до Московського патріархату, до зв'язків з людьми, які моляться на території Росії за те, щоб нас вбивали російські солдати, то як ви можете тоді взагалі дивитися в очі (українцям - ред.)?", - зазначив Данілов.

Також він виразив здивування щодо звернення намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла до президента Володимира Зеленського з проханням не забирати в Української православної церкви (Московського патріархату) храми на території лаври, які орендує УПЦ (МП).

"Ви до совісті спочатку своєї зверніться. Нащо ви приховуєте свою назву? Це ж несправедливо, люди мають знати, куди вони ходять. Не маєте відношення (до РФ - ред.), то офіційно відхрестіться, скажіть, що Путін - Сатана. Називайте речі своїми іменами і тоді буде по справедливості", - додав секретар РНБО.