Мінкульт рекомендував не продовжувати оренду Києво-Печерської лаври для УПЦ МП

Міністерство культури України рекомендувало не продовжувати оренду Свято-Успенської Києво-Печерської лаври та Трапезної церкви для УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури України Олександра Ткаченка в Telegram .

За його словами, щодо питання продовження оренди двох храмів, яка закінчується 31 грудня цього року, до міністерства звернувся виконуючий обов'язки гендиректора Національного заповідника Києво-Печерська лавра Олександр Рудник.

"Ми рекомендували не продовжувати оренду з урахуванням закінчення терміну дії договорів та указу президента України №820/2022 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року “Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - наголосив Ткаченко.

За його словами, відповідного листа вже надіслали митрополиту Павлу, наміснику Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

Міністр також додав, що вже створено міжвідомчу урядову комісію з питання подальшого використання майна Заповідника.

"Відповідно з огляду на те, що на Верхній Лаврі угода закінчується, то до закінчення терміну перевірки - використання церковного майна унеможливлюється", - зазначив Ткаченко.