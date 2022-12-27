"Путин - Сатана". Данилов посоветовал УПЦ МП называть вещи своими именами

Украинская православная церковь не должна прятать свою принадлежность к Московскому патриархату. А если не имеет отношения к России, пусть официально открестится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Наше общество после 24 февраля требует справедливости. И если вы прячете принадлежность к Московскому патриархату, к связям с людьми, которые молятся на территории России за то, чтобы нас убивали российские солдаты, то как вы тогда можете вообще смотреть в глаза (украинцам - ред.)?" , - отметил Данилов.

Также он выразил удивление по поводу обращения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не забирать у Украинской православной церкви (Московского патриархата) храмы на территории лавры, арендуемые УПЦ (МП).

"Вы к совести сначала своей обратитесь. Зачем вы скрываете свое название? Это же несправедливо, люди должны знать, куда они ходят. Не имеете отношения (к РФ - ред.), то официально откреститесь, скажите, что Путин - Сатана. Называйте вещи своими именами и тогда будет по справедливости", - добавил секретарь СНБО.