Путін розписався у слабкості: в ISW проаналізували погрози Кремля вдарити по Києву

08:45 06.05.2026 Ср
Слабкість Кремля стає очевидною через проведення параду без озброєння та глядачів
aimg Олена Чупровська
Путін розписався у слабкості: в ISW проаналізували погрози Кремля вдарити по Києву Фото: хазяїн Кремля Володимир Путін (Getty Images)
Росія погрожує Україні "відповідними заходами" у разі "провокацій" під час параду 9 травня. Та самі ці погрози свідчать: хазяїн Кремля Володимир Путін не здатний надійно захистити ні тилові райони, ні столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що глава Кремля наполегливо тримається за парад, бо не хоче визнавати, що Україна вже давно перенесла війну на територію самої Росії.

Чому парад пройде без техніки

Цьогорічне святкування 9 травня на Красній площі в Москві буде найскромнішим за роки. Жодної військової техніки - лише маршируюча колона. Кількість гостей скоротилася до кількох сотень замість звичних тисяч. Сам захід триватиме менше години.

Проросійські ультранаціоналістичні блогери, які становлять частину електорального ядра Путіна, дедалі більше критикують його за небажання визнати нову реальність: Україна б'є вглиб Росії - і це вже не новина, а норма.

Дрони над парадом і погрози з Москви

У ніч на 4 травня безпілотник атакував Москву - за п'ять днів до параду. Того ж дня президент України Володимир Зеленський на відкритті VIII саміту Європейської політичної спільноти в Єревані заявив, що над парадом можуть з'явитися українські дрони.

"Це буде вперше за багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше. Ми повинні продовжувати тиснути на них санкціями", - сказав Зеленський.

У відповідь член комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Колесник пригрозив Україні "невідворотною відповіддю" у разі будь-яких провокацій під час параду.

Як повідомляло РБК-Україна, Москва готується до параду в умовах масштабних обмежень: з 5 по 9 травня в місті вимкнули мобільний інтернет і СМС, не працюють банкомати, закриті всі аеропорти, а Кремль зачинено для відвідувачів.

Тим часом Зеленський відреагував на відключення інтернету в Москві.

"Хоч у Москві зараз складно отримувати новини через постійні відключення інтернету, але вони все одно відчувають, що втрачають кожного дня", - написав він/

