Путин расписался в слабости: в ISW проанализировали угрозы Кремля ударить по Киеву

Россия угрожает Украине "ответными мерами" в случае "провокаций" во время парада 9 мая. Но сами эти угрозы свидетельствуют: хозяин Кремля Владимир Путин не способен надежно защитить ни тыловые районы, ни столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что глава Кремля упорно держится за парад, потому что не хочет признавать, что Украина уже давно перенесла войну на территорию самой России.

Почему парад пройдет без техники

Нынешнее празднование 9 мая на Красной площади в Москве будет самым скромным за годы. Никакой военной техники - только марширующая колонна. Количество гостей сократилось до нескольких сотен вместо привычных тысяч. Само мероприятие продлится менее часа.

Пророссийские ультранационалистические блогеры, которые составляют часть электорального ядра Путина, все больше критикуют его за нежелание признать новую реальность: Украина бьет вглубь России - и это уже не новость, а норма.

Дроны над парадом и угрозы из Москвы

В ночь на 4 мая беспилотник атаковал Москву - за пять дней до парада. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване заявил, что над парадом могут появиться украинские дроны.

"Это будет впервые за много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. Это показывает, что они уже не настолько сильны, как раньше. Мы должны продолжать давить на них санкциями", - сказал Зеленский.

В ответ член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник пригрозил Украине "неотвратимым ответом" в случае любых провокаций во время парада.