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Путін розмріявся про примирення з Україною: що він сказав

Росія, Неділя 04 травня 2025 11:51
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Путін розмріявся про примирення з Україною: що він сказав Фото: глава Кремля Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Глава Кремля Володимир Путін заїкнувся про "неминуче" перемир'я у війні проти України. Хоча саме Росія зриває будь-які спроби його запровадити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Мені здається, що це неминуче, незважаючи на всю трагедію, яку ми переживаємо зараз.... Це питання часу", - сказав він.

Припинення вогню в Україні

11 березня в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій України та США. Там було досягнуто домовленості про припинення вогню на 30 днів, а також про відновлення поставок військової допомоги США, а також обміну розвідданих.

Зі свого боку, Росія відмовилася підтримати припинення вогню на 30 днів без умов. У Кремлі висунули низку вимог, зокрема, відновити зв'язок із системою SWIFT.

Крім того, перед Великоднем, 19 квітня, глава Кремля Володимир Путін оголосив про одностороннє 30-годинне "припинення вогню" в Україні. Але воно так і залишилося тільки на папері. Окупанти продовжили обстрілювати українські міста і цивільних.

Також наприкінці квітня Путін оголосив про тимчасове "перемир'я" у війні в дні 80-річчя "Дня перемоги". Воно буде нібито діяти з 8 по 11 травня.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський відхилив "перемир'я" на 9 травня. За його словами, Україна не несе відповідальності за події, які можуть відбутися в Росії 9 травня. Київ не рекомендує лідерам інших країн їхати до Москви.

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