Німецький банк заблокував гроші з РФ для Шредера: Bild дізнався причину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Видання зазначає, що Шредер всього через кілька місяців після перебування на посаді канцлера Німеччини (1998-2005) став лобістом російського диктатора Володимира Путіна. Аж до сьогоднішнього дня, він є головою ради директорів Nord Stream 2 (оператора проекту "Північний потік-2") - швейцарського дочірнього підприємства газової компанії РФ "Газпром". За словами самого Шредера, його завдання - представляти компанію за кордоном і контролювати рішення керівництва.

За даними Bild, кожні півроку Nord Stream 2 відправляв на рахунок Шредера в Sparkasse близько 200 тисяч євро. Кошти зазвичай йшли через Люксембург. Однак із середини 2024 року до колишнього канцлера не дійшло жодного рубля і банк відправляв гроші назад відправнику.

У листі в Sparkasse пояснили причину блокади. У ньому керівництво висловило побоювання, що санкції США можуть вдарити по банку, якщо він продовжить зараховувати кошти на рахунок Шредера.

У відповідь на запит Bild представник банку заявив таке:

"Як правило, ми не даємо публічних коментарів щодо відносин із клієнтами. Тому я прошу вас зрозуміти, що ми не можемо відповісти на ваші запитання", - сказав він.

Водночас видання додало, що на сьогодні Шредер не внесений до жодного санкційного списку.

Deutsche Welle зазначає, що платежі на адресу колишнього канцлера ФРН почали блокувати після того, як пост голови банку Sparkasse зайняв Беліт Онай, який неодноразово критикував Шредера. Наприклад, у 2022 році він на посаді обер-бургоміста Ганновера хотів позбавити його звання почесного громадянина міста через те, що Шредер зберіг ділові зв'язки з РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.