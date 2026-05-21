Путін провалив одне з головних завдань на переговорах у Пекіні

Що за газопровід і навіщо він Росії

Йдеться про "Силу Сибіру-2" - масштабний трубопровід, який мав би щороку перекачувати до Китаю до 50 мільярдів кубометрів газу. Для Росії це критично важливо: після втрати європейського ринку Москва шукає нові напрямки збуту.

Але Пекін не поспішає. Китай влаштовує нинішній стан справ - Росія залежить від нього і продає газ на вигідних для Пекіна умовах.

Що сказав Кремль після переговорів

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що конкретних термінів старту проєкту немає.

"Фактично, президент заявив під час переговорів, що вже існує загальне розуміння основних параметрів "Сили Сибіру-2". Є розуміння маршруту та того, як він буде побудований. Деякі деталі ще потребують остаточного узгодження, але загалом таке розуміння вже існує", - сказав Пєсков.

Китай підтримав позицію Москви щодо України

У тій самій спільній заяві Пекін схвалив вимогу усунути "корінні причини" війни - формулювання, яке Москва використовує для позначення ліквідації прозахідного уряду та недопущення вступу України до НАТО.

Таким чином, Китай фактично підтримав позицію Кремля щодо цілей війни проти України.

Партнерство з тріщинами

За лаштунками пишного прийому зберігаються серйозні проблеми у відносинах двох країн. Росія незадоволена тим, що китайські компанії постачають компоненти для українського виробництва дронів - і при цьому продовжують торгувати з самою Росією.

Крім того, за словами західних чиновників, Росія розслідує щонайменше один випадок можливого китайського шпигунажу. Обидві сторони воліють цю справу не розголошувати.