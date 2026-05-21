Путин провалил одну из главных задач на переговорах в Пекине

Что за газопровод и зачем он России

Речь идет о "Силе Сибири-2" - масштабном трубопроводе, который должен ежегодно перекачивать в Китай до 50 миллиардов кубометров газа. Для России это критически важно: после потери европейского рынка Москва ищет новые направления сбыта.

Но Пекин не спешит. Китай устраивает нынешнее положение дел - Россия зависит от него и продает газ на выгодных для Пекина условиях.

Что сказал Кремль после переговоров

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что конкретных сроков старта проекта нет.

"Фактически, президент заявил во время переговоров, что уже существует общее понимание основных параметров "Силы Сибири-2". Есть понимание маршрута и того, как он будет построен. Некоторые детали еще требуют окончательного согласования, но в целом такое понимание уже существует", - сказал Песков.

Китай поддержал позицию Москвы по Украине

В том же совместном заявлении Пекин одобрил требование устранить "коренные причины" войны - формулировку, которую Москва использует для обозначения ликвидации прозападного правительства и недопущения вступления Украины в НАТО.

Таким образом, Китай фактически поддержал позицию Кремля относительно целей войны против Украины.

Партнерство с трещинами

За кулисами пышного приема сохраняются серьезные проблемы в отношениях двух стран. Россия недовольна тем, что китайские компании поставляют компоненты для украинского производства дронов - и при этом продолжают торговать с самой Россией.

Кроме того, по словам западных чиновников, Россия расследует по меньшей мере один случай возможного китайского шпионажа. Обе стороны предпочитают это дело не разглашать.