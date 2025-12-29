UA

"Я його розумію": Трамп спробував пояснити, чому Путін проти припинення вогню

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Під час переговорів не обговорювалося перемир'я та припинення вогню для проведення референдуму. Проти цього виступає російський диктатор Володимир Путін.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив на спільній пресконференції із президентом України Зеленським після перемовин у Мар-а-Лаго.

"Путін не хоче припинення вогню для референдуму. Він не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову потрібно буде розпочинати вести вогонь, і я розумію цю позицію", - заявив Трамп.

При цьому, говорячи про мирний план під самий кінець пресконференції, Трамп зазначив, що знадобиться "кілька тижнів", якщо "все піде добре". Але все може "піти поганим шляхом", через що знову доведеться "воювати та помирати".

"Якщо нічого не вийде (з мирним планом, - ред.), доведеться воювати й помирати. Це погано. Але якщо не вийде нічого - смерті продовжаться. А ми, Зеленський і Путін не хочемо, щоб це було", - заявив він.

Зустріч Трампа та Зеленського 28 грудня: що відомо

Зеленський та Трамп 28 грудня провели майже 2,5-годинну зустріч у резиденції Трампа у Флориді, після якої дали пресконференцію. Під час зустрічі сторони доопрацьовували розбіжності в "мирному плані", який спочатку пропонувався Сполученими Штатами.

Під час пресконференції Трамп повідомив про прогрес щодо питання Донбасу, яке було одним із головних на зустрічі. Пункт ще не вирішений, але сторони наблизились до завершення.

Також Трамп анонсував створення робочої групи США щодо мирного врегулювання в Україні. Але при цьому створена група буде працювати з росіянами, а її представниками стануть перші особи американської політики.

Зеленський теж прокоментував вперше підсумки зустрічі з президентом США. За його словами, гарантії безпеки погоджені на всі сто відсотків, сам же мирний план в цілому завершений на 90%. Залишаються невирішеними питання Донбасу та ЗАЕС. Щодо Запорізької атомної електростанції, Трамп заявив про нібито "великий поступ Путіна" в цьому питання.

