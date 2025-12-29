"Я його розумію": Трамп спробував пояснити, чому Путін проти припинення вогню

"Путін не хоче припинення вогню для референдуму. Він не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову потрібно буде розпочинати вести вогонь, і я розумію цю позицію", - заявив Трамп.

При цьому, говорячи про мирний план під самий кінець пресконференції, Трамп зазначив, що знадобиться "кілька тижнів", якщо "все піде добре". Але все може "піти поганим шляхом", через що знову доведеться "воювати та помирати".

"Якщо нічого не вийде (з мирним планом, - ред.), доведеться воювати й помирати. Це погано. Але якщо не вийде нічого - смерті продовжаться. А ми, Зеленський і Путін не хочемо, щоб це було", - заявив він.