"Путін програє": Джонсон висловив упевненість у перемозі України у 2023 році

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон висловив упевненість у перемозі України у війні у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Бориса Джонсона.

"Ось мої новорічні передбачення! Інфляція продовжить знижуватися. Китай оговтається від омікрону. Путін програє в Україні. І загалом 2023 рік буде значно кращим за 2022 рік. Не бійтеся мріяти. З Новим роком!" - написав Джонсон.

У своєму відеозверненні він наголосив, що в 2022-му Британія втратила королеву, а світ побачив початок найгіршої війни в Європі за останні 80 років.

Джонсон упевнений, що в 2023-му покращиться ситуація зі світовою економікою, і зараз уже можна спостерігати зниження рівня інфляції.

"Я більш ніж будь-коли переконаний, що Володимир Путін програє в Україні, і українці досягнуть свого призначення бути вільною, суверенною та незалежною державою", - заявив колишній прем'єр-міністр Британії.