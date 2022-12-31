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"Путін програє": Джонсон висловив упевненість у перемозі України у 2023 році

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Україна, Субота 31 грудня 2022 22:53
"Путін програє": Джонсон висловив упевненість у перемозі України у 2023 році Фото: колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон висловив упевненість у перемозі України у війні у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Бориса Джонсона.

"Ось мої новорічні передбачення! Інфляція продовжить знижуватися. Китай оговтається від омікрону. Путін програє в Україні. І загалом 2023 рік буде значно кращим за 2022 рік. Не бійтеся мріяти. З Новим роком!" - написав Джонсон.

У своєму відеозверненні він наголосив, що в 2022-му Британія втратила королеву, а світ побачив початок найгіршої війни в Європі за останні 80 років.

Джонсон упевнений, що в 2023-му покращиться ситуація зі світовою економікою, і зараз уже можна спостерігати зниження рівня інфляції.

"Я більш ніж будь-коли переконаний, що Володимир Путін програє в Україні, і українці досягнуть свого призначення бути вільною, суверенною та незалежною державою", - заявив колишній прем'єр-міністр Британії.

Нагадаємо, сьогодні, 31 грудня, під час новорічного звернення президент Франції Еммануель Макрон звернувся до українців, з обіцянкою допомагати Україні до самої перемоги в війни, яку розпочала Росія.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з прийдешнім Новим роком. За його словами, головне бажання для всієї країни - перемога, але воно втілиться не дивом, а нашою працею.

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