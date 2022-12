"Путін програє": Джонсон висловив упевненість у перемозі України у 2023 році

"Ось мої новорічні передбачення! Інфляція продовжить знижуватися. Китай оговтається від омікрону. Путін програє в Україні. І загалом 2023 рік буде значно кращим за 2022 рік. Не бійтеся мріяти. З Новим роком!" - написав Джонсон.

У своєму відеозверненні він наголосив, що в 2022-му Британія втратила королеву, а світ побачив початок найгіршої війни в Європі за останні 80 років.

Джонсон упевнений, що в 2023-му покращиться ситуація зі світовою економікою, і зараз уже можна спостерігати зниження рівня інфляції.

"Я більш ніж будь-коли переконаний, що Володимир Путін програє в Україні, і українці досягнуть свого призначення бути вільною, суверенною та незалежною державою", - заявив колишній прем'єр-міністр Британії.

Here are my New Year predictions! Inflation will continue to turn down. China will recover from omicron. Putin will lose in Ukraine. And, all in all, 2023 will be a considerable improvement on 2022. Dare to dream. Happy New Year! pic.twitter.com/qjpR4ropGA