Допомагатимемо до перемоги. Макрон згадав Україну у новорічному зверненні

Сьогодні, 31 грудня, під час новорічного звернення президент Франції Еммануель Макрон звернувся до українців, з обіцянкою допомагати Україні до самої перемоги в війни, яку розпочала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Dauphine .

Макрон пообіцяв продовжувати "безвідмовно" допомагати Україні "до перемоги". Також французький президент заявив, що буде разом з Україною, щоб збудувати справедливий та міцний мир.