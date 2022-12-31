Допомагатимемо до перемоги. Макрон згадав Україну у новорічному зверненні
Сьогодні, 31 грудня, під час новорічного звернення президент Франції Еммануель Макрон звернувся до українців, з обіцянкою допомагати Україні до самої перемоги в війни, яку розпочала Росія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Dauphine.
Макрон пообіцяв продовжувати "безвідмовно" допомагати Україні "до перемоги". Також французький президент заявив, що буде разом з Україною, щоб збудувати справедливий та міцний мир.
"Розраховуйте на Францію і розраховуйте на Європу", - сказав він.
Нагадаємо, днями глава Міноборони Франції приїздив до Києва обговорити військову підтримку України.
Раніше ми писали, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, як Зеленський говорить з Макроном щодо "гарантій" для РФ.
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