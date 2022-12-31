"Путин проигрывает": Джонсон выразил уверенность в победе Украины в 2023 году

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон выразил уверенность в победе Украины в войне в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Бориса Джонсона.

"Вот мои новогодние предсказания! Инфляция продолжит снижаться. Китай оправится от омикрона. Путин проигрывает в Украине. И в целом 2023 год будет значительно лучше 2022 года. Не бойтесь мечтать. С Новым годом!" - написал Джонсон.

В своем видеообращении он подчеркнул, что в 2022-м Британия потеряла королеву, а мир увидел начало самой плохой войны в Европе за последние 80 лет.

Джонсон уверен, что в 2023 улучшится ситуация с мировой экономикой, и сейчас уже можно наблюдать снижение уровня инфляции.

"Я более чем когда-либо убежден, что Владимир Путин проиграет в Украине, и украинцы достигнут своего назначения быть свободным, суверенным и независимым государством", - заявил бывший премьер-министр Британии.