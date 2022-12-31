Сьогодні лише одне бажання. Зеленський привітав українців з прийдешнім Новим роком

"Бажати сьогодні чудес? Українці вже давно творять їх самі. Бажати справжніх друзів? Ми вже достеменно дізналися, хто ними є. Бажати щирого кохання? За цей рік ми відчули його сильно як ніколи.Бажати віри та надії? Обидві вже давно - в ЗСУ. Бажати домашнього затишку? Він там, де ми й наші близькі. Бажати світла? Воно - в кожному з нас, навіть коли немає електрики. Бажати пригод і подорожей? Зараз українці отримали їх аж занадто багато. Тож сьогодні лише одне бажання. І воно втілиться не дивом, а нашою працею. Боротьбою. Взаємодопомогою. Людяністю. З Новим роком! Роком нашої перемоги", - написав Зеленський.