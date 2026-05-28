Путін приїхав в гості до союзника з кулеметником на броньовику (фото)

Кортеж російського диктатора Володимира Путіна до Казахстану супроводжували бронеавтомобіль із місцем для кулеметника, вертоліт та, ймовірно, машина з системами РЕБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Так, під час візиту до Астани кортеж глави Кремля виглядав як пересування в зоні бойових дій.
За даними російського пабліка, у складі кортежу Путіна до місця переговорів прямувала колона з приблизно 20 автівок та 14 мотоциклів. Позаду колони правителя РФ їхав військовий бронеавтомобіль.
За оцінками одного з OSINT-аналітиків, ймовірно, йдеться про бронеавтомобіль "Алан" із місцем для кулеметної установки на даху.
Представник дослідницької групи CIT зазначив, що ця техніка може бути звичайним бронеавтомобілем із частково відкритою туреллю без встановленого кулемета.
Також у складі кортежу помітили авто з конструкцією на даху, яке може бути обладнане системою РЕБ або засобами зв’язку.
Під час пересування Путіна Астаною безпеку додатково забезпечував гелікоптер, який контролював маршрут із повітря.
Крім того, на оприлюднених кадрах видно, що окремі вулиці на час проїзду російського президента перекривали бронеавтомобілями, а вздовж маршруту були розміщені військові у камуфляжі та зі зброєю.
Служба державної охорони Казахстану раніше повідомляла про тимчасові обмеження руху в Астані через візит Путіна та проведення міжнародних заходів за участю спецслужб і військових підрозділів.
Фото: скриншоти з відео
27 травня російський диктатор прибув із державним візитом до Казахстану. Вранці наступного дня він та казахстанський лідер Касим-Жомарт Токаєв зустрілися у Палаці незалежності в Астані, після чого розпочалися переговори делегацій двох країн.
За даними російських ЗМІ, візит Путіна до 29 травня.
