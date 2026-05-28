Путин приехал в гости к союзнику с пулеметчиком на броневике (фото)

Так, во время визита в Астану кортеж главы Кремля выглядел как передвижение в зоне боевых действий.

По данным российского паблика, в составе кортежа Путина к месту переговоров направлялась колонна из примерно 20 автомобилей и 14 мотоциклов. Позади колонны правителя РФ ехал военный бронеавтомобиль.

По оценкам одного из OSINT-аналитиков, вероятно, речь идет о бронеавтомобиле "Алан" с местом для пулеметной установки на крыше.

Представитель исследовательской группы CIT отметил, что эта техника может быть обычным бронеавтомобилем с частично открытой турелью без установленного пулемета.

Также в составе кортежа заметили авто с конструкцией на крыше, которое может быть оборудовано системой РЭБ или средствами связи.

Во время передвижения Путина по Астане безопасность дополнительно обеспечивал вертолет, который контролировал маршрут с воздуха.

Кроме того, на обнародованных кадрах видно, что отдельные улицы на время проезда российского президента перекрывали бронеавтомобилями, а вдоль маршрута были размещены военные в камуфляже и с оружием.

Служба государственной охраны Казахстана ранее сообщала о временных ограничениях движения в Астане из-за визита Путина и проведения международных мероприятий с участием спецслужб и военных подразделений.

