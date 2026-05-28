RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Путин приехал в гости к союзнику с пулеметчиком на броневике (фото)

15:55 28.05.2026 Чт
2 мин
Визит диктатора больше напоминал передвижение в зоне боевых действий
aimg Ирина Глухова
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Кортеж российского диктатора Владимира Путина в Казахстан сопровождали бронеавтомобиль с местом для пулеметчика, вертолет и, вероятно, машина с системами РЭБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Читайте также: Путин придумал новую уловку, как привлечь россиян на войну против Украины

Так, во время визита в Астану кортеж главы Кремля выглядел как передвижение в зоне боевых действий.

По данным российского паблика, в составе кортежа Путина к месту переговоров направлялась колонна из примерно 20 автомобилей и 14 мотоциклов. Позади колонны правителя РФ ехал военный бронеавтомобиль.

По оценкам одного из OSINT-аналитиков, вероятно, речь идет о бронеавтомобиле "Алан" с местом для пулеметной установки на крыше.

Представитель исследовательской группы CIT отметил, что эта техника может быть обычным бронеавтомобилем с частично открытой турелью без установленного пулемета.

Также в составе кортежа заметили авто с конструкцией на крыше, которое может быть оборудовано системой РЭБ или средствами связи.

Во время передвижения Путина по Астане безопасность дополнительно обеспечивал вертолет, который контролировал маршрут с воздуха.

Кроме того, на обнародованных кадрах видно, что отдельные улицы на время проезда российского президента перекрывали бронеавтомобилями, а вдоль маршрута были размещены военные в камуфляже и с оружием.

Служба государственной охраны Казахстана ранее сообщала о временных ограничениях движения в Астане из-за визита Путина и проведения международных мероприятий с участием спецслужб и военных подразделений.

Фото: скриншоты из видео

Что известно о визите Путина

27 мая российский диктатор прибыл с государственным визитом в Казахстан. Утром следующего дня он и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев встретились во Дворце независимости в Астане, после чего начались переговоры делегаций двух стран.

По данным российских СМИ, визит Путина до 29 мая.

Напомним, недавно глава Кремля ездил в Китай на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Они подписали декларацию о "многополярном мировом порядке". Также Путин и Си раскритиковали проект "Золотой купол" президента США Дональда Трампа.

Все что известно об этой поездке - читайте в материалы РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияКазахстан