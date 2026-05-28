Путин приехал в гости к союзнику с пулеметчиком на броневике (фото)

Кортеж российского диктатора Владимира Путина в Казахстан сопровождали бронеавтомобиль с местом для пулеметчика, вертолет и, вероятно, машина с системами РЭБ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Так, во время визита в Астану кортеж главы Кремля выглядел как передвижение в зоне боевых действий.
По данным российского паблика, в составе кортежа Путина к месту переговоров направлялась колонна из примерно 20 автомобилей и 14 мотоциклов. Позади колонны правителя РФ ехал военный бронеавтомобиль.
По оценкам одного из OSINT-аналитиков, вероятно, речь идет о бронеавтомобиле "Алан" с местом для пулеметной установки на крыше.
Представитель исследовательской группы CIT отметил, что эта техника может быть обычным бронеавтомобилем с частично открытой турелью без установленного пулемета.
Также в составе кортежа заметили авто с конструкцией на крыше, которое может быть оборудовано системой РЭБ или средствами связи.
Во время передвижения Путина по Астане безопасность дополнительно обеспечивал вертолет, который контролировал маршрут с воздуха.
Кроме того, на обнародованных кадрах видно, что отдельные улицы на время проезда российского президента перекрывали бронеавтомобилями, а вдоль маршрута были размещены военные в камуфляже и с оружием.
Служба государственной охраны Казахстана ранее сообщала о временных ограничениях движения в Астане из-за визита Путина и проведения международных мероприятий с участием спецслужб и военных подразделений.
Фото: скриншоты из видео
27 мая российский диктатор прибыл с государственным визитом в Казахстан. Утром следующего дня он и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев встретились во Дворце независимости в Астане, после чего начались переговоры делегаций двух стран.
По данным российских СМИ, визит Путина до 29 мая.
Напомним, недавно глава Кремля ездил в Китай на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.
Они подписали декларацию о "многополярном мировом порядке". Также Путин и Си раскритиковали проект "Золотой купол" президента США Дональда Трампа.
