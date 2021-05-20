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Путин примет решение о встрече с Байденом после анализа встречи Лаврова и Блинкена

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент РФ Владимир Путин примет решение о встрече со своим американским коллегой Джо Байденом после анализа переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Российский министр иностранных дел незамедлительно докладывает главе государства о всех переговорах.

Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Состоявшиеся накануне в Рейкьявике переговоры министра российского с госсекретарем, безусловно, помогут в том анализе, который сейчас проводится в Москве по вопросу о встрече двух президентов", - сказал Песков.

По его словам, будут анализироваться итоги встречи Лаврова с Блинкеным, и потом уже Путин пример решение о проведении саммита США-РФ на высшем уровне.

Он также подчеркнул, что Лавров уже доложил Путину о результатах переговоров с Блинкеном. "Министр иностранных дел незамедлительно докладывает президенту о всех контактах", - уточнил Песков.

Напомним, в ночь на 20 мая в Рейкьявике состоялась первая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Глава Госдепа в частности поднял вопрос эскалации ситуации РФ на границе с Украиной.

Отметим, по итогам встречи со своим российским коллегой Блинкен заявил, что Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. В качестве площадки рассматривается Исландия.

Как писало РБК-Украина, встреча Байдена и Путина может пройти в одной из дипломатических столиц Европы.

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