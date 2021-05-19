Встреча Путина и Байдена: в Кремле назвали темы переговоров
В Кремле рассказали, что будут обсуждать президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на встрече. Они будут говорить о двухсторонних отношениях РФ и США.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РБК".
По его словам, заявление Байдена о Путине-убийце не будет главной темой обсуждения во время их встречи.
Вы знаете, этот инцидент - это не главное, речь, конечно, идет о стратстабильности, это волнует весь мир, касается всего мира. И наших двусторонних отношений. Вот это главные темы, которые на повестке дня", - сказал Песков.
Отметим, встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным пройдет в ближайшие недели. По крайней мере, из этого на сегодня исходит американская администрация.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита Блинкена заявил, что США не будут заключать никаких договоренностей по Украине за спиной Киева.
Ранее Джо Байден заявил, что встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Соответствующее заявление Байден сделал в связи с хакерской атакой на крупнейший трубопровод США, которую связывают с РФ.