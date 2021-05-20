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В США предложили еще одну страну для встречи Путина и Байдена

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Рейкьявик, Четверг 20 мая 2021 09:15
В США предложили еще одну страну для встречи Путина и Байдена Фото: президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин планируют встретиться в ближайшие недели. Их встреча может пройти в Исландии.

Об этом заявил в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV госсекретарь США Энтони Блинкен.

Говоря об отношениях с Россией, Блинкен отметил, что США были бы рады иметь "стабильные, предсказуемые отношения с Россией".

"Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели", - заявил Блинкен.

Отвечая на вопрос журналиста, рекомендует ли он Исландию как потенциальное место встречи, глава Госдепа сказал: "Безусловно, я бы рекомендовал ее как место встречи. Я бы рекомендовал ее всем, и, кстати, именно этим я буду заниматься, когда вернусь домой".

Ранее сообщалось, что встреча Байдена и Путина может пройти в одной из дипломатических столиц Европы.

Ранее у Путина заявляли, что формат встречи с Байденом определят эпидемиологи.

Напомним, в Кремле рассказали, что будут обсуждать президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на встрече. Они будут говорить о двусторонних отношениях РФ и США.

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