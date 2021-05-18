Встреча Байдена и Путина может пройти в одной из дипломатических столиц Европы

Встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным может пройти в одной из дипломатических столиц Европы. При этом на сегодня конкретных договоренностей о дате нет.

"Сейчас прорабатываются разные аспекты этого вопроса. Мы зафиксировали все, что говорилось на эту тему американской стороной, в том числе на самом высоком уровне… Если и когда окончательная договоренность о саммите будет достигнута, подготовка будет глубокой и потребует определенного времени", - отметил он.

По его словам, будущий саммит рассматривается как крупнейшее мероприятие в отношениях России и США. Но пока нет никакой ясности о времени и месте проведения встречи Байдена и Путина. Рябков добавил, что если договоренность будет достигнута, встреча пройдет в одной из "дипломатических столиц Европы".

При этом не исключено, что саммит может принять Швейцария.