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Украина, шпионаж, Нагорный Карабах: о чем говорили на первой встрече Блинкен и Лавров

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Вашингтон, Четверг 20 мая 2021 07:22
Украина, шпионаж, Нагорный Карабах: о чем говорили на первой встрече Блинкен и Лавров Коллаж РБК-Украина: Энтони Блинкен и Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Состоялась первая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Глава Госдеп в частности поднял вопрос эскалации ситуации РФ на границе с Украиной.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Неда Прайса.

Блинкен "выразил глубокую озабоченность" ситуацией на российско-украинской границе и призвал Москву освободить осужденных американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида.

"Госсекретарь Блинкен выразил нашу глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимся развертыванием российских военных в Украине и рядом с ней", - говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили вопрос поиска долгосрочного политического решения конфликта между Арменией и Азербайджаном и обеспечения гуманитарной помощь народу Сирии.

Кроме того, глава Госдепа отметил, что интересам Москвы и Вашингтона соответствует сотрудничество в сфере стратегической стабильности и сдерживании ядерных программ КНДР и Ирана, а также в вопросе урегулирования ситуации в Афганистане.

Напомним, днями Блинкен заявил, что встреча Байдена и Путина планируется в ближайшие недели.

Как писало РБК-Украина, встреча Байдена и Путина может пройти в одной из дипломатических столиц Европы.

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