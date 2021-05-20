Украина, шпионаж, Нагорный Карабах: о чем говорили на первой встрече Блинкен и Лавров
Состоялась первая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Глава Госдеп в частности поднял вопрос эскалации ситуации РФ на границе с Украиной.
Блинкен "выразил глубокую озабоченность" ситуацией на российско-украинской границе и призвал Москву освободить осужденных американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида.
"Госсекретарь Блинкен выразил нашу глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимся развертыванием российских военных в Украине и рядом с ней", - говорится в сообщении.
Главы внешнеполитических ведомств также обсудили вопрос поиска долгосрочного политического решения конфликта между Арменией и Азербайджаном и обеспечения гуманитарной помощь народу Сирии.
Напомним, днями Блинкен заявил, что встреча Байдена и Путина планируется в ближайшие недели.
Как писало РБК-Украина, встреча Байдена и Путина может пройти в одной из дипломатических столиц Европы.