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Путін прийме рішення про зустріч з Байденом після аналізу зустрічі Лаврова і Блінкена

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент РФ Володимир Путін прийме рішення про зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом після аналізу переговорів глави МЗС Росії Сергія Лаврова і держсекретаря США Ентоні Блінкена. Російський міністр закордонних справ негайно доповідає главі держави про всі переговори.

Про це в ході регулярного брифінгу повідомив глава прес-служби Кремля Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Переговори Міністра російського з держсекретарем, що відбулися напередодні в Рейк'явіку, безумовно, допоможуть в тому аналізі, який зараз проводиться в Москві з питання про зустріч двох президентів", - сказав Пєсков.

За його словами, будуть аналізуватися підсумки зустрічі Лаврова з Блінкеним, і потім вже Путін приклад рішення про проведення саміту США - РФ на вищому рівні.

Він також підкреслив, що Лавров вже доповів Путіну про результати переговорів з Блінкеном. "Міністр закордонних справ негайно доповідає президенту про всі контакти", - уточнив Пєсков.

Нагадаємо, в ніч на 20 травня в Рейк'явіку відбулася перша зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Глава Держдепу зокрема підняв питання ескалації ситуації РФ на кордоні з Україною.

Зазначимо, за підсумками зустрічі зі своїм російським колегою Блінкен заявив, що Байден і Путін можуть зустрітися в найближчі тижні. В якості майданчика розглядається Ісландія.

Як писало РБК-Україна, зустріч Байдена і Путіна може пройти в одній з дипломатичних столиць Європи.

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