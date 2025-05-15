"Путін не прилетів - мені там робити нічого": Зеленський про переговори в Туреччині

Україна обмежила до мінімуму участь у переговорах з російською стороною через відсутність російського диктатора Володимира Путіна. Делегація приїде до Стамбулу, але без топпосадовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

Але начальнику Генштаба, поки що, Голові служби безпеки та ще кільком людям, які в нашій делегації, які зараз зі мною приїхали, і відповідно мені, також немає що робити, тому що Путін не прилетів поки що, або зовсім, ніхто цього не знає", - наголосив Зеленський. Він також зауважив, що президент США Дональд Трамп дав сигнал, що може з'явитись. "Окрім цього сигналу, який був медіа відкритим, у нас нічого іншої інформації немає", - додав лідер.