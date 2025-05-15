Зеленський розкрив склад делегації України на переговорах у Туреччині
Україну на переговорах в Туреччині буде представлена на найвищому рівні. Зокрема, до Туреччини прибули військові та представники розвідок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прибуття президента України Володимира Зеленського до Анкари.
"Делегація у нас на найвищому рівні. МЗС, мій Офіс, військові, наші розвідки, представники всіх наших розвідок, до речі, для того, щоб приймати будь-які рішення до очікуваного справедливого миру", - сказав президент.
Сьогодні, 15 травня, близько опівдня президент Володимир Зеленський прибув до столиці Туреччини. В Анкарі він проведе зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
Як відомо, російський диктатор Володимир Путін не приїхав на переговори з Зеленським. Він відправив до Стамбула делегацію посадовців низького рівня, серед них:
- помічник диктатора Володимир Мединський (очільник делегації);
- заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін;
- начальник Головного управління Генерального штабу ЗС РФ Ігор Костюков;
- замістити міністра оборони РФ Олександр Фомін.
Також Путін направив на переговори чотирьох так званих експертів.
Можливі переговори України та Росії
Нагадаємо, що Зеленський приїхав до Туреччини, щоб зустрітися з Путіним, який, ігноруючи пропозицію про припинення вогню, запропонував відновити прямі переговори України та РФ.
Президент України підкреслював, що він в Анкарі спочатку проведе зустріч з Ердоганом і буде чекати на російського диктатора. Зеленський зазначав, що готовий полетіти до Стамбула, якщо там з'явиться Путін.
Джерела видання WSJ заявляли, що українська делегація може обговорити з представниками РФ припинення вогню. Поки зустріч не була офіційно підтверджена.
РБК-Україна розповідає, що відомо про переговори України та РФ у Туреччині - більше у нашому матеріалі.
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