"Путин не прилетел - мне там делать нечего": Зеленский о переговорах в Стамбуле

Украина ограничила до минимума участие в переговорах с российской стороной из-за отсутствия российского диктатора Владимира Путина. Делегация приедет в Стамбул, но без топ-чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Но начальнику Генштаба, пока, Председателю службы безопасности и еще нескольким людям, которые в нашей делегации, которые сейчас со мной приехали, и соответственно мне, также нечего делать, потому что Путин не прилетел пока, или совсем, никто этого не знает", - подчеркнул Зеленский. Он также отметил, что президент США Дональд Трамп дал сигнал, что может появиться. "Кроме этого сигнала, который был медиа открытым, у нас ничего другой информации нет", - добавил лидер.