"Більше схоже на бутафорію": Зеленський про рівень делегації РФ для перемовин

Рівень російської делегації, який братиме участь у переговорах з Україною, схожий на "бутафорський". Усім відомо, хто насправді в Росії приймає рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час розмови з журналістами.

Як відзначив Зеленський, сьогодні він зустрінеться з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом. У тому ж числі Київ перебуває в контакті з американською стороною, яка ймовірно також прибуде до Туреччини на високому рівні.

Щодо російської сторони, за словами президента України, йому поки що не відомий рівень делегації.

"З того, що ми бачимо, більше схожий на бутафорський (рівень, - ред.), подумаємо що будемо робити і які будуть кроки після розмови з президентом Ердоганом. Ми повинні розуміти, який рівень російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі приймати. Нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення", - додав він.