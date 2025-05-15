ua en ru
Чт, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Більше схоже на бутафорію": Зеленський про рівень делегації РФ для перемовин

Четвер 15 травня 2025 12:51
UA EN RU
"Більше схоже на бутафорію": Зеленський про рівень делегації РФ для перемовин Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Рівень російської делегації, який братиме участь у переговорах з Україною, схожий на "бутафорський". Усім відомо, хто насправді в Росії приймає рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час розмови з журналістами.

Як відзначив Зеленський, сьогодні він зустрінеться з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом. У тому ж числі Київ перебуває в контакті з американською стороною, яка ймовірно також прибуде до Туреччини на високому рівні.

Щодо російської сторони, за словами президента України, йому поки що не відомий рівень делегації.

"З того, що ми бачимо, більше схожий на бутафорський (рівень, - ред.), подумаємо що будемо робити і які будуть кроки після розмови з президентом Ердоганом. Ми повинні розуміти, який рівень російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі приймати. Нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення", - додав він.

Переговори України та Росії у Туреччині

Сьогодні, 15 травня, у Туреччині мають відбутись прямі переговори України та Росії. Як писали ЗМІ, з посиланням на українських офіційних осіб, сторони обговорюватимуть, як імплементувати і контролювати безумовне 30-денне припинення вогню.

Згідно з наявною інформацією, з боку Росії у переговорах візьмуть участь:

  • Мединський Володимир Ростиславич - помічник Путіна (глава делегації);
  • Галузін Михайло Юрійович - заступник міністра закордонних справ Росії;
  • Костюков Ігор Валерійович - начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ;
  • Фомін Олександр Васильович - замістити міністра оборони РФ.

Детальніше про заплановані переговори між Україною та Росією - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація
NEWS
Зеленський буде, чи з’явиться Путін? Усе, що потрібно знати про переговори в Стамбулі
Зеленський буде, чи з’явиться Путін? Усе, що потрібно знати про переговори в Стамбулі
DAILY
США та ЄС посилюють санкції: що загрожує Росії, якщо Путін відмовиться від перемир'я
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент США та ЄС посилюють санкції: що загрожує Росії, якщо Путін відмовиться від перемир'я