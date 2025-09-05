Путін пригрозив ударами по іноземних військах в Україні у разі їх розміщення

Відправка іноземних військ до України

Нагадаємо, вчора за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 26 країн, "погодилися спрямувати війська в Україну аби забезпечити підтримку української території наступного дня після припинення вогню або встановлення миру".

Макрон уточнив, що місія в Україні не має на меті вести війну проти Росії. За його словами, її головна ціль - гарантувати мир та чітко продемонструвати стратегічний сигнал.

Як додав президент Володимир Зеленський, вже є попереднє розуміння щодо кількості солдатів, а їхня присутність охоплюватиме небо, море та сушу.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що Росія не має права вирішувати питання розміщення військ НАТО в Україні як частини гарантій безпеки.

